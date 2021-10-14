Мемориал также посвящён героям России Евгению Эпову и Виктору Тюрикову
15 октября в Чите состоится торжественное открытие памятника «Героям России – забайкальцам». Мемориал расположен на открытой площадке спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»). Начало мероприятия в 12:00.
Во время проведения открытия будет ограничено движение транспорта по одностороннему проезду, расположенному с тыльной стороны СК «Мегаполис-спорт» от улицы Комсомольской до улицы Генерала Белика. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
Напомним, что мемориал посвящён трём забайкальским героям России: Алдару Цыденжапову, Евгению Эпову и Виктору Тюрикову. Завершить его возведение планировалась ещё в прошлом году.
В Чите откроют памятник Алдару Цыденжапову
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