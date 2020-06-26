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В Чите поставят памятник Алдару Цыденжапову, Евгению Эпову и Виктору Тюрикову

В Чите поставят памятник Алдару Цыденжапову, Евгению Эпову и Виктору Тюрикову
Общество,  Фото:оргкомитет по строительству памятника
Мемориал трём забайкальским Героям России возведут перед дворцом молодёжи

В Забайкальском крае выделено 4,8 миллиона рублей на строительство памятника в Чите трём забайкальским Героям России: Алдару Цыденжапову, Евгению Эпову и Виктору Тюрикову. Средства выделены по поручению губернатора региона Александра Осипова.

По словам председателя оргкомитета Гончикбала Баирова, на возведение монумента необходимо более 6,4 миллиона рублей.

- По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова оргкомитету по созданию памятника управление по внутренней политике главы региона и управление пресс-службы и информации краевого правительства была оказана информационная поддержка по активизации сбора средств. В настоящий момент собрано порядка 1,6 миллиона рублей в качестве пожертвований от неравнодушных земляков и организаций. Недостающая сумма поступит из фонда развития Забайкальского края. На средства пожертвований уже изготовлены бронзовые барельефы героев, – рассказал он.

Средства будут направлены на исполнение четырёх договоров: по изготовлению плит подножия памятника из цельного красного гранита, оплату работы строительной организации, изготовлению венка с надписью «Слава Героям-забайкальцам» и букв для биографических текстов. Члены оргкомитета определили подрядчика и наладили связи с поставщиками основных необходимых материалов.

Гончикбал Баиров надеется, что к 1 сентября монумент будет установлен, а открытие запланируют на 24 сентября.

- В этот день в крае отмечают День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Кроме того, в текущем году исполниться ровно 10 лет подвигу погибшего 28 сентября Алдара Цыденжапова, – подчеркнул председатель оргкомитета.

Памятник возведут на площадке перед дворцом молодёжи «Мегаполис Спорт» в районе мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
памятник Алдар Цыденжапов Герой России Забайкальский край Чита
 
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