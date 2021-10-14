В СМИ сообщили о некачественных квартирах
В Иркутской области начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность». Поводом стала информация, опубликованная в СМИ о том, что в городе Усолье-Сибирское гражданам из категории детей-сирот в 2015 году было выдано жильё ненадлежащего качества, по их мнению опасное для жизни и здоровья.
- Следователи СК изучат необходимую документацию о квартирах, предоставленных гражданам, их техническом состоянии на момент передачи жилищного фонда сиротам. В ходе проверочных мероприятий будут опрошены сотрудники администрации города Усолье-Сибирское и иные лица, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Усолье следователи проверят информацию о жилье для детей-сирот
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