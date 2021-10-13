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Более 90 единиц спецтехники будут работать на федеральных дорогах

Более 90 единиц спецтехники будут работать на федеральных дорогах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проведена проверка снегоуборочной техники и её готовности к интенсивной работе

Более 90 единиц спецтехники будут работать на федеральных дорогах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

- Такое количество техники в зимний период 2021-2022 гг. обеспечит безопасный и комфортный проезд на федеральных трассах трех субъектов. Специалистами управления проведена проверка снегоуборочной техники и её готовности к интенсивной работе. Весь автопарк оснащён системой ГЛОНАСС, - сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Сейчас заготовлено 26 тысяч кубометров противогололёдного материала, что составляет 100% от необходимого объёма. Для хранения ПГМ будет использовано 15 пескобаз, расположенных вдоль трасс. Средняя протяжённость участков дорог, обслуживаемых одной пескобазой, составляет 33 км.

Кроме того, дополнительно организованы ещё три промежуточные пескобазы на участках дорог, где в период непогоды имеется риск возникновения нештатных ситуаций. Материалы перед применением проходят лабораторный контроль для определения качества и соответствия нормативным требованиям.

- В рамках подготовки к зимнему периоду управлением усилен контроль за подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию подведомственных автомобильных дорог. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, линейный персонал проинформирован о сложных участках автомобильных дорог, регулярно проводится инструктаж об особенностях работы в различных условиях. На промежуточных базах организованы помещения для приготовления пищи, - отмечают здесь.

Также подготовлены тёплые стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

За дорожной обстановкой в режиме реального времени следит 41 видеокамера, что позволяет специалистам учреждения принимать оперативные решения. Информация о состоянии покрытия федеральных трасс поступает в Центр управления производством ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (ЦУП) с 40 метеопостов и также учитывается в работе. Напомним, что ЦУП также принимает звонки в случае возникновения нештатной ситуации на федеральных трассах указанных регионов по номеру: +7 (3012) 22-07-24.
Упрдор "Южный Байкал" спецтехника

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