В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая бурятскому языку

Проект выразит язык через живопись, фотографию, скульптуру или инсталляцию



Выставка-исследование «ХЭЛ», посвящённая Дню бурятского языка, откроется в Улан-Удэ 23 октября. В проекте люди искусства станут «учёными» в изучении и осмыслении бурятского языка. Группа творческих людей: художники, скульпторы, артисты, фотографы, видеографы, композиторы – создают свои работы, посвящённые бурятскому языку.



Целью выставки является сохранение и популяризация бурятского языка через творчество, создание художественных работ, выражающих красоту и своеобразие родного слова и письменности. Выразить через звуки и музыку мелодику бурятского языка. Через визуальное искусство, хореографию, пластику, перфоманс изобразить и осмыслить бурятский язык.



23 октября «ХЭЛ» распахнёт свои двери в центре современного искусства «Залуу», сообщает пресс-служба ЦСИ.



Возрастное ограничение 16+

