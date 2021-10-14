Проект выразит язык через живопись, фотографию, скульптуру или инсталляцию
Выставка-исследование «ХЭЛ», посвящённая Дню бурятского языка, откроется в Улан-Удэ 23 октября. В проекте люди искусства станут «учёными» в изучении и осмыслении бурятского языка. Группа творческих людей: художники, скульпторы, артисты, фотографы, видеографы, композиторы – создают свои работы, посвящённые бурятскому языку.
Целью выставки является сохранение и популяризация бурятского языка через творчество, создание художественных работ, выражающих красоту и своеобразие родного слова и письменности. Выразить через звуки и музыку мелодику бурятского языка. Через визуальное искусство, хореографию, пластику, перфоманс изобразить и осмыслить бурятский язык.
23 октября «ХЭЛ» распахнёт свои двери в центре современного искусства «Залуу», сообщает пресс-служба ЦСИ.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая бурятскому языку
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