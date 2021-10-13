В Забайкалье появится первый сурдо-экскурсовод

В настоящее время он проходит обучение и стажировку в Москве
В Забайкальском крае стартовала реализация проекта «Мастерская понятных экскурсий», направленного на обеспечение доступности музеев для людей с нарушением слуха.
Стартовым мероприятием проекта стали обучение и стажировка первого в Забайкалье глухонемого экскурсовода и сотрудника музея по работе с людьми с нарушением слуха. Занятия проходят в эти дни в Москве в музее «Гараж» и государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, где широко представлены инклюзивные практики, в том числе, для глухих и слабослышащих людей.
В дальнейшем планируется запись видео-экскурсии на жестовом языке, подготовка гида по городу Чите, а также ряда других мероприятий для этой особой группы посетителей.
- К сожалению, люди с нарушением слуха очень мало посещают музей. Уверены, что наш новый проект «Мастерская понятных экскурсий» создаст благоприятные условия для доступа сообщества глухих и слабослышащих людей к культурному, историческому и природному наследию края, – рассказали в забайкальском краеведческом музее имени А.К. Кузнецова.
По информации забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих», в Чите проживает около 400 людей с нарушением слуха, 155 детей инвалидов по слуху обучаются в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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