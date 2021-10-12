Пожарный стал «Папой года» в Курумканском районе Бурятии





В Бурятии в последнее воскресенье октября отмечается День отца. В честь этого праздника проводится республиканский конкурс «Папа года – 2021».Первый – районный – этап конкурса прошёл в Курумканском районе с 1 сентября по 8 октября. Участники должны были предоставить эссе в произвольной форме, своё портфолио, а также видеоролик, о лучших традициях и взаимоотношениях в семье.По итогам районного этапа конкурса «Папа года – 2021» победителем стал начальник караула 18-го Курумканского отряда государственной пожарной службы Бурятии Элбэк Раднаев.Сегодня, 12 октября, победителя поздравил заместитель руководителя районной администрации по социальной работе Борис Базаров. Элбэку Раднаеву вручили грамоту и денежный приз. Также он получил пожелания удачи на республиканском этапе конкурса, который пройдёт с 18 по 29 октября.Элбэк Раднаев уже третий год подряд побеждает в смотре-конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший начальник караула», сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.