В Улан-Удэ завершаются осенние посадки

Этой осенью городские улицы украсили 7 тысяч саженцев



Сегодня, 12 октября, в микрорайоне Восточный высадили 450 саженцев сибирской яблони. Живую изгородь вдоль улицы Камова высаживают сотрудники Комбината по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Всего в Железнодорожном районе посадили 2300 саженцев. Зелёные насаждения появились по улицам Хахалова, Маяковского, Хоринская, Гвардейская, Гарнаева, Коллективная, Камова, Туполева, на площади Славы, проспекту 50-летия Октября.



Этой осенью городские улицы украсили 7 тысяч саженцев клёна, сирени, яблони, калины и т.д. С учётом весенних посадок до конца года в Улан-Удэ должно появиться 26 тысяч саженцев.

