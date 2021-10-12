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В Улан-Удэ завершаются осенние посадки

В Улан-Удэ завершаются осенние посадки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Этой осенью городские улицы украсили 7 тысяч саженцев

Сегодня, 12 октября, в микрорайоне Восточный высадили 450 саженцев сибирской яблони. Живую изгородь вдоль улицы Камова высаживают сотрудники Комбината по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Всего в Железнодорожном районе посадили 2300 саженцев. Зелёные насаждения появились по улицам Хахалова, Маяковского, Хоринская, Гвардейская, Гарнаева, Коллективная, Камова, Туполева, на площади Славы, проспекту 50-летия Октября.

Этой осенью городские улицы украсили 7 тысяч саженцев клёна, сирени, яблони, калины и т.д. С учётом весенних посадок до конца года в Улан-Удэ должно появиться 26 тысяч саженцев. 
администрация Улан-Удэ

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