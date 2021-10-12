Специалисты раскладывают вакцину
Специалисты Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) совместно с коллегами из посёлка Еланцы и сотрудниками лесхоза Ольхонского района 6-7 октября провели раскладку вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщил замначальника СББЖ Александр Тихенко, вакцину раскладывали в лесах, парках, охотничьих угодьях и других возможных местах обитания и миграции диких животных на территории Ольхонского района.
– Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленный из продуктов, съедобных для плотоядных животных, внутри которого заключён контейнер с вакциной. Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание более одной дозы препарата не вызывает осложнений. Вакцина лечебными свойствами не обладает и направлена на профилактику заболевания, – пояснил он.
Бешенство - природно-очаговое, особо опасное смертельное, инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Основные резервуары вируса и источники инфекции – это больные плотоядные дикие и домашние животные: лисицы, волки, енотовидные собаки, шакалы, собаки, кошки. Заражение человека происходит при укусе или попадании слюны больного животного на повреждённую кожу. Смертность при заражении данным заболеванием составляет 100% как для животных, так и для человека.
В Иркутской области диких животных прививают от бешенства
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