Городские электрики проверили все фонари в скверах и аллеях
На прошлой неделе бригада оперативно-диспетчерской службы МБУ «Горсвет» выполнила объезд по всем светоточкам в аллеях и скверах Улан-Удэ.
В ходе объезда были найдены незначительные недочёты, на сегодняшний день все замечания приняты в работу, сообщает МБУ «Горсвет». В частности, сразу же после объезда, бригада электромонтёров Советского района заменила пять перегоревших светильников в торшерах напротив ТЦ «Сибирь». Всего здесь 54 светильника. Также были очищены опоры торшерных светильников от незаконно размещённой рекламы.
МБУ «Горсвет», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства, обслуживает 48 скверов и аллей, общее число торшерных светильников по объектам составляет 561.
В Улан-Удэ уличные торшеры очистили от рекламы
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