В Братске суд взыскал 100 тысяч с владельца собаки за укус ребёнка

Инцидент произошёл летом



В Братске прокурор обратился в суд с иском в защиту прав и законных интересов несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда, причинённого ей в результате нападения собаки.



В июне 2021 года на территории дачного кооператива ребёнку причинены травмы в результате укуса собаки. Выгул собаки осуществлялся без поводка и намордника, а также без присмотра.



Братский городской суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с владельца собаки в пользу девочки компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

