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В Братске суд взыскал 100 тысяч с владельца собаки за укус ребёнка

В Братске суд взыскал 100 тысяч с владельца собаки за укус ребёнка
Общество,  Фото:pexels.com
Инцидент произошёл летом

В Братске прокурор обратился в суд с иском в защиту прав и законных интересов несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда, причинённого ей в результате нападения собаки.

В июне 2021 года на территории дачного кооператива ребёнку причинены травмы в результате укуса собаки. Выгул собаки осуществлялся без поводка и намордника, а также без присмотра.

Братский городской суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с владельца собаки в пользу девочки компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре. 
суд

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