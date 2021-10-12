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В Братске прокурор обратился в суд с иском в защиту прав и законных интересов несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда, причинённого ей в результате нападения собаки.
В июне 2021 года на территории дачного кооператива ребёнку причинены травмы в результате укуса собаки. Выгул собаки осуществлялся без поводка и намордника, а также без присмотра.
Братский городской суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с владельца собаки в пользу девочки компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.
В Братске суд взыскал 100 тысяч с владельца собаки за укус ребёнка
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