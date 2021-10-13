Желающие смогут анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ
Через Забайкальский край пройдёт маршрут всероссийской акции-автопробега «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». С 15 по 17 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию проведут в трёх населенных пунктах региона: Петровске-Забайкальском, Агинском и Чите.
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты экспедиции доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты. В период проведения акции в Забайкалье пройдут информационно-просветительские семинары для медицинских специалистов, для родителей учеников старших классов.
Напомним, что акция стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
- Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования – брендированных автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» на бортах – проводится, чтобы привлечь широкое внимание к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ, – рассказали организаторы акции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 и 12 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию проходило в трёх населённых пунктах Бурятии: Селенгинске, Гусиноозёрске и Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 18+
Забайкалье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Общество, Фото:
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