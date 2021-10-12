Забайкальский конкурс выиграли «Дверь судьбы» и гигантская шишка

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкальского края

В регионе выбрали брендовые объекты



В Забайкальском крае подвели итоги конкурса по созданию брендовых объектов «АртОбраз75». Были поддержаны три идеи авторов из Читы, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.



Одним из победителей конкурса является студент Читинской медицинской академии Николай Нольфин. Он предложил установить необычную «Дверь судьбы». По его задумке, чтобы избавиться от плохих мыслей и негатива, надо пройти через дверной проём, исполнив шуточный ритуал, и вступить в новую жизнь. Работа автора установлена в зоопитомнике «Амодово».



Жюри поддержало проект забайкальского художника Станислава Мосина по созданию памятника кедровой шишке в селе Красный Чикой. Его арт-объект представляет собой деревянную скульптуру из цельного массива кедра в виде большой кедровой шишки с сидящим на ней соболем. Изделие символизирует Красночикойский район и природные лесные богатства, которые являются основой экономики муниципалитета.



Третья победительница – художник Елена Мухометьянова. Её композиция из дерева «Маралы» находится на стадии завершения в селе Тупик Тунгиро-Олёкминского района.



- «Проект «АртОбраз75» проводится впервые в рамках фестиваля «Забайкальский креативный квартал». Мы получили около 25 заявок на участие. Конкурс заинтересовал молодых людей, творческих, неравнодушных. Поэтому мы приняли решение проводить мероприятие ежегодно, расширить его географию, - заявила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

