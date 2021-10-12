Исправительное учреждение посетил лама
Осуждённых исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ посетил представитель Традиционной Сангхи Буддистов России Доржо-лама.
В дугане исправительного учреждения священнослужитель провёл молебен.
Также представитель буддийской конфессии посетил отряды и запираемые помещения учреждения, в ходе которых провёл профилактические лекции на различные темы, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Бурятия
В колонии в Улан-Удэ прошёл молебен
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