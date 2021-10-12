Боксана из Бурятии стала призёром международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса РБ

Людмила Воронцова выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг



С 4 по 10 октября в Болгарии прошёл VII международный турнир по боксу среди женщин «Балкан». В соревнованиях участвовали представительницы 15 стран: России, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Косово, Норвегии, Румынии, Словении, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чили и Швейцарии – всего 61 боксана, среди которых победители и призёры чемпионатов мира, Европы и Азии. Спортсменки сразились за медали главных болгарских международных соревнований по боксу в десяти весах.



В турнире приняла участие мастер спорта международного класса из Бурятии Людмила Воронцова. В весовой категории до 57 кг спортсменка стала бронзовым призёром соревнований, сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.



- Людмила стартовала сразу с четвертьфинала, где со счетом 4:1 выиграла у Вильмы Ветанен из Финляндии. А вот в полуфинале раздельным решением со счетом 3:2 судьи отдали победу сопернице Людмилы Марии Клаудии Нечита из Румынии, – отметили в центре спортивной подготовки министерства спорта Бурятии.

