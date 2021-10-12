Людмила Воронцова выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг
С 4 по 10 октября в Болгарии прошёл VII международный турнир по боксу среди женщин «Балкан». В соревнованиях участвовали представительницы 15 стран: России, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Косово, Норвегии, Румынии, Словении, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чили и Швейцарии – всего 61 боксана, среди которых победители и призёры чемпионатов мира, Европы и Азии. Спортсменки сразились за медали главных болгарских международных соревнований по боксу в десяти весах.
В турнире приняла участие мастер спорта международного класса из Бурятии Людмила Воронцова. В весовой категории до 57 кг спортсменка стала бронзовым призёром соревнований, сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
- Людмила стартовала сразу с четвертьфинала, где со счетом 4:1 выиграла у Вильмы Ветанен из Финляндии. А вот в полуфинале раздельным решением со счетом 3:2 судьи отдали победу сопернице Людмилы Марии Клаудии Нечита из Румынии, – отметили в центре спортивной подготовки министерства спорта Бурятии.
Боксана из Бурятии стала призёром международного турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время
Из-за коронавируса на карантине находится один детский сад
Людмила Воронцова выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг
Бытовые отходы растаскивают собаки
Это связано с ростом заболеваемости COVID-19
Впереди республиканский этап конкурса
Специалисты привезли в приют около 15 кубометров опилок
Инцидент произошёл ночью 6 октября
Изучены записи с видеорегистратора, взяты объяснительные с водителя трамвая и кондуктора
Пасмурная погода не омрачила мероприятие
Дорожные полицейские провели мастер-классы для школьников
Этой осенью городские улицы украсили 7 тысяч саженцев
Пенсионерка нуждалась в помощи врачей
Инаугурация назначена на 15 октября
На большинстве участков пройдут небольшие и умеренные осадки