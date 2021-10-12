Здесь показывают ежедневную работу пожарных
На днях ГУ МЧС России по Иркутской области открыло официальный аккаунт в TikTok, чтобы показывать ежедневную работу пожарных и спасателей от первого лица.
Видео принадлежит самим пожарным, спасателям и инспекторам. Съёмки оперативные, но тем интереснее наблюдать за работой профессионалов. Пользователей Сети призывают подписаться на аккаунт, чтобы смотреть, задавать вопросы, оставлять отзывы и комментарии.
Ссылка на TikTok: https://www.tiktok.com/@irk38mchs
Как сообщал «Байкал-Daily», ГУ МЧС по Бурятии вышло в TikTok в начале августа. Здесь также публикуют видео о первого лица.
ГУ МЧС России по Иркутской области вышло в TikTok
Общество, Фото:
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