Местные жители убрали возле памятника воинам-северобайкальцам
9 октября в городском парке Северобайкальска состоялся субботник. Возле памятника воинам-северобайкальцам убрались ветераны войск ВДВ, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».
Участники субботника очистили часть парка от сухостоя и больных растений. Привели в порядок территорию вокруг парка и боевой техники. Также активисты помогли дровами пенсионеру.
- В следующую субботу эстафету субботника принимают пограничники! – отметили в группе «Северобайкальск-инфо».
В Бурятии ветераны войск ВДВ провели субботник
Общество, Фото:
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