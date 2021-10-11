В Бурятии ветераны войск ВДВ провели субботник

Местные жители убрали возле памятника воинам-северобайкальцам



9 октября в городском парке Северобайкальска состоялся субботник. Возле памятника воинам-северобайкальцам убрались ветераны войск ВДВ, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».



Участники субботника очистили часть парка от сухостоя и больных растений. Привели в порядок территорию вокруг парка и боевой техники. Также активисты помогли дровами пенсионеру.



- В следующую субботу эстафету субботника принимают пограничники! – отметили в группе «Северобайкальск-инфо».





