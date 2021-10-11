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В Бурятии закупили и не использовали интерактивное оборудование в школах

В Бурятии закупили и не использовали интерактивное оборудование в школах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

За 9 месяцев 2021 года прокурорами в рамках надзорного сопровождения реализации национальных проектов выявлено 470 нарушений закона, из них 387 (82 %) – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Культура». Для их устранения внесено 177 представлений. По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 109 лиц.

Прокуроры выявляли нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, пресекали неправомерное изменение условий контрактов, включение в них противоречащих закону положений. Вмешательства потребовали факты приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования.

Проверка прокурора Октябрьского района Улан-Удэ показала, что председатель комитета городского хозяйства администрации города дроблением единой сделки без проведения торгов заключил два договора на благоустройство дворовых территорий. За допущенные нарушения должностное лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф.

Начальник управления капитального строительства правительства Бурятии на основании постановления прокуратуры республики подвергнут административному взысканию за неправомерное изменение порядка оплаты контрактов на поставку оборудования в школу села Клюевка Кабанского района.

По итогам рассмотрения представления прокурора Мухоршибирского района на автомобильной дороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» установлены недостающие дорожные знаки, нанесена разметка.

В Кяхтинском районе по представлению прокурора поставщик выплатил неустойку за несвоевременное исполнение контракта, заключённого с администрацией сельского поселения «Усть-Киранское».

В образовательных учреждениях Еравнинского, Мухоршибирского, Кижингинского, Курумканского и Селенгинского районов в течение учебного года не применялось интерактивное и иное оборудование, приобретённое в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». В результате принятых прокурорами мер обеспечено его использование в учебном процессе.

Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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