В Бурятии закупили и не использовали интерактивное оборудование в школах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



За 9 месяцев 2021 года прокурорами в рамках надзорного сопровождения реализации национальных проектов выявлено 470 нарушений закона, из них 387 (82 %) – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Культура». Для их устранения внесено 177 представлений. По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 109 лиц.



Прокуроры выявляли нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, пресекали неправомерное изменение условий контрактов, включение в них противоречащих закону положений. Вмешательства потребовали факты приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования.



Проверка прокурора Октябрьского района Улан-Удэ показала, что председатель комитета городского хозяйства администрации города дроблением единой сделки без проведения торгов заключил два договора на благоустройство дворовых территорий. За допущенные нарушения должностное лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф.



Начальник управления капитального строительства правительства Бурятии на основании постановления прокуратуры республики подвергнут административному взысканию за неправомерное изменение порядка оплаты контрактов на поставку оборудования в школу села Клюевка Кабанского района.



По итогам рассмотрения представления прокурора Мухоршибирского района на автомобильной дороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» установлены недостающие дорожные знаки, нанесена разметка.



В Кяхтинском районе по представлению прокурора поставщик выплатил неустойку за несвоевременное исполнение контракта, заключённого с администрацией сельского поселения «Усть-Киранское».



В образовательных учреждениях Еравнинского, Мухоршибирского, Кижингинского, Курумканского и Селенгинского районов в течение учебного года не применялось интерактивное и иное оборудование, приобретённое в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». В результате принятых прокурорами мер обеспечено его использование в учебном процессе.



Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

