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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Куйтунского района. Она обвиняется в оставлении в опасности.
Вечером 21 июля в селе Чеботариха Куйтунского района 8-летний мальчик ушёл купаться в озере и домой не вернулся. На берегу были обнаружены вещи ребёнка. Утром его тело обнаружили в воде с признаками утопления.
- Следователи СК выяснили, что женщина оставила сына без внимания, сама тем временем находилась в гостях. На допросе она призналась в своей небрежности по отношению к ребёнку, раскаялась, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области перед судом предстанет мать утонувшего ребёнка
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