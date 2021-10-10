В Иркутской области перед судом предстанет мать утонувшего ребёнка

Трагедия произошла летом этого года



Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Куйтунского района. Она обвиняется в оставлении в опасности.



Вечером 21 июля в селе Чеботариха Куйтунского района 8-летний мальчик ушёл купаться в озере и домой не вернулся. На берегу были обнаружены вещи ребёнка. Утром его тело обнаружили в воде с признаками утопления.



- Следователи СК выяснили, что женщина оставила сына без внимания, сама тем временем находилась в гостях. На допросе она призналась в своей небрежности по отношению к ребёнку, раскаялась, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





