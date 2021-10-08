В Иркутске работают над проектом музейного «некрополя»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Проектировщики разработали эскиз двухэтажного комплекса площадью около 1000 кв. м



В Иркутске на заседании рабочей группы рассмотрели концепцию проекта музейно-туристического комплекса на территории «Глазковского некрополя» в парке Парижской коммуны.



В ходе презентации проекта основной акцент был сделан на особенности земельного участка и возможности размещения на нём объекта с точки зрения исторической ценности, инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры и т.д. Предполагается, что музейный комплекс возведут на территории, где в настоящий момент расположена подстанция ПС-35. В администрации города уже ведётся работа по передаче сооружения и земельного участка под ним в муниципальную собственность. Данная территория не представляет археологической ценности, т.к. ранее здесь были проведены раскопки и ценный археологический материал изъят. Проектировщики разработали эскиз двухэтажного объекта площадью около тысячи квадратных метров. Основной акцент сделан не на архитектурный вид, а на экспозиционную составляющую.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на заседании рабочей группы принято решение доработать проект и рассмотреть его с членами общественной палаты города, а также с депутатами городской думы.



– Сегодня представлена технологическая карта – то, как обновлённый некрополь мог бы выглядеть. Теперь важно получить готовый концепт, который до конца года будет представлен на депутатских слушаниях. Только после этого будет принято решение по выделению денежных средств из городского бюджета, – отметил председатель городской думы Евгений Стекачев. – Для достижения всех поставленных целей необходимо разработать бизнес-план, ведь этот объект должен сыграть ключевую роль в развитии Иркутска с точки зрения туристической направленности.



– Долгие годы реализация такого уникального проекта стопорилась из-за различных ограничительных мер, связанных с тем, что статус территории – археологический памятник. Сегодня нам удалось разработать такой сценарий, реализация которого не попадает под запреты. Нами уже разработана «дорожная карта» по привлечению финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Главная задача – точный расчёт всех затрат и оперативная подача всех необходимых заявок. «Глазковский некрополь» - уникальный музейно-туристический комплекс и он должен стать объектом мирового значения, – подчеркнул Руслан Болотов.



Справка



«Глазковский некрополь» — редчайший археологический памятник в Иркутске, единственный в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранившийся в центре большого города. Здесь обнаружены погребения двух культур: китойской и глазковской. Расположен в районе Кайской горы на левом берегу реки Ангары. Основная часть находится на территории парка Парижской коммуны в Свердловском округе.



Памятник археологии открыт в 1887 года археологом, членом Русского географического общества Николаем Витковским. За весь период раскопок были зафиксированы и раскопаны 71 древняя могила, в которых находилось 115 погребённых. Возраст захоронений – около восьми тысяч лет.

