В Бурятии выбрали «Юных Будамшуу»

Гран-при выиграл представитель Мухоршибирского района



В Бурятии завершился XVII международный конкурс «Юный Будамшуу». В этом году мероприятие прошло в онлайн формате. Жюри рассмотрели больше двадцати творческих работ. Конкурсанты представляли Бурятию, Иркутскую область, Забайкальский край и Монголию.



Гран-при конкурса выиграл ученик Кусотинской средней школы Мухоршибирского района Бурятия Эрдэм Б.



Первое место поделили представитель Агинского Бурятского округа, учащийся Дульдургинской средней школы Буянто Д. и ученик Обусинской средней школы-интерната имени Аполлона Шадаева Иркутской области Егор Е.



Второе место поделили конкурсанты из Кижингинской средней школы имени Хоца Намсараева Аюши Г. и Бурунгольской средней школы имени Сонома Дугарова Сультим Д.



Третье место занял Мөнгэнхуяг Ч., участник из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

