Гран-при выиграл представитель Мухоршибирского района
В Бурятии завершился XVII международный конкурс «Юный Будамшуу». В этом году мероприятие прошло в онлайн формате. Жюри рассмотрели больше двадцати творческих работ. Конкурсанты представляли Бурятию, Иркутскую область, Забайкальский край и Монголию.
Гран-при конкурса выиграл ученик Кусотинской средней школы Мухоршибирского района Бурятия Эрдэм Б.
Первое место поделили представитель Агинского Бурятского округа, учащийся Дульдургинской средней школы Буянто Д. и ученик Обусинской средней школы-интерната имени Аполлона Шадаева Иркутской области Егор Е.
Второе место поделили конкурсанты из Кижингинской средней школы имени Хоца Намсараева Аюши Г. и Бурунгольской средней школы имени Сонома Дугарова Сультим Д.
Третье место занял Мөнгэнхуяг Ч., участник из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Бурятии выбрали «Юных Будамшуу»
Общество, Фото:
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