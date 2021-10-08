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В Бурятии проходит туристский слёт педагогов

В Бурятии проходит туристский слёт педагогов
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
В программе слёта: однодневный поход, викторина по краеведению и другие конкурсы

В Бурятии проводится XXV республиканский туристский слёт работников образовательных организаций. Мероприятие посвящено 65-летию республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения и 60-летию туристского лагеря «Юность».

В программе слёта прохождение дистанции – однодневный групповой поход с выполнением этапов: наведение навесной переправы через естественные препятствия, подъём – траверс — спуск, параллельные перила. Команда предоставляет до 13:00 20 октября ссылку в YouTube на 8 минутный видеоролик. (5 мин. — видеосъёмка похода, 3 мин. — конкурс представления команд, конкурс туристской песни у костра) и отчёт похода по типовой форме.

19 октября состоится онлайн-викторина по краеведению. Командам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов по истории, природе, культуре и достопримечательностях Бурятии. 20 октября пройдёт конкурс туристских узлов. В этот же день проведут конкурс «Вязка носилок + медицинская помощь».

Команды слёта уже выполняют походы и готовят отчёты. Лучшие команды будут представлены на всероссийском слёте педагогов.

В рамках республиканского туристского слёта состоялся поход, посвящённый Афанасию Гаськову, одному их первых зачинателей туризма в Иволгинском районе. Команда Иволгинского района прошла двухдневным маршрутом от Иволгинской средней школы до посёлка Селенгинск Кабанского района. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
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