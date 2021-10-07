В Улан-Удэ студенты собрали 23 мешка мусора

Студенты БРИТ убирались в Железнодорожном районе
Студенты Бурятского республиканского индустриального техникума очистили от мусора территорию от здания БГСХА до парка Железнодорожников.
40 студентов собрали 23 больших мешка с мусором. Их сразу же вывезли сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Субботник прошёл в рамках месячника чистоты, который стартовал в городе 27 сентября. Экологические акции проходят в каждом районе города, участие принимают организации и неравнодушные горожане. Месячник завершится 23 октября – в этот день пройдет общегородской субботник.
Студенты БРИТ убирались в Железнодорожном районе
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