В Улан-Удэ студенты собрали 23 мешка мусора

40 студентов собрали 23 больших мешка с мусором. Их сразу же вывезли сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.





Студенты Бурятского республиканского индустриального техникума очистили от мусора территорию от здания БГСХА до парка Железнодорожников.Субботник прошёл в рамках месячника чистоты, который стартовал в городе 27 сентября. Экологические акции проходят в каждом районе города, участие принимают организации и неравнодушные горожане. Месячник завершится 23 октября – в этот день пройдет общегородской субботник.