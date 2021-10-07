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В Улан-Удэ осуждённых научили вязать крючком

В Улан-Удэ осуждённых научили вязать крючком
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
На изготовление палантина потребовалось полкило пряжи

В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин состоялся мастер-класс по вязанию крючком палантина из шерстяных ниток.

Для того чтобы связать палантин, осуждённым понадобилось 500 граммов 100% полугрубой шерстяной нитки бежевого цвета.

- По мнению организаторов мастер-класса, вязание крючком помогает развивать мелкую моторику, а также тренирует память и последовательность действий, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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