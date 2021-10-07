В Улан-Удэ осуждённых научили вязать крючком

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

На изготовление палантина потребовалось полкило пряжи



В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин состоялся мастер-класс по вязанию крючком палантина из шерстяных ниток.



Для того чтобы связать палантин, осуждённым понадобилось 500 граммов 100% полугрубой шерстяной нитки бежевого цвета.



- По мнению организаторов мастер-класса, вязание крючком помогает развивать мелкую моторику, а также тренирует память и последовательность действий, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

