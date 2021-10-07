В Забайкалье пройдёт финал хорового фестиваля «Многогласие»

Отборочный тур проходит в районах края в онлайн-формате



Второй этап II краевого хорового фестиваля «Многогласие» стартует в Забайкальском крае в ноябре. В проекте принимают участие хоры и вокальные ансамбли различных составов – детских музыкальных школ, детских школ искусств, любительские и профессиональные вокально-хоровые коллективы, чьё творчество направлено на исполнение академической музыки.



В ходе фестиваля 5 ноября в 14:00 пройдёт творческая встреча с художественным руководителем камерного хора академии хорового искусства имени В.С. Попова, лауреатом международных конкурсов, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры хорового дирижирования Алексеем Петровым. В рамках встречи состоится мастер-класс по работе с хором.



Гала-концерт участников II краевого хорового фестиваля «Многогласие» будет проходить 6 ноября на сцене Забайкальской филармонии. В этот же день в органном зале учреждения состоится круглый стол с участием Алексея Петрова и доцента кафедры хорового дирижирования Алексея Гавдуша.



7 ноября пройдёт творческая встреча с Алексеем Гавдушем, где для участников будет организован мастер-класс по работе с детским хором старших классов центральной детской музыкальной школы. В этот же день гостей ждёт лекция Алексея Гавдуша на тему «Мануальное управление хором», а в большом зале филармонии зрители увидят концертную программу «Музыка на ладонях» в исполнении камерного хора губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии.



- Краевой хоровой фестиваль «Многогласие» проводится в Забайкалье один раз в два года и организуется в два этапа. Отборочный тур проходит в районах края в онлайн-формате. Победители становятся участниками финального гала-концерта, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

