В Улан-Удэ состоится большой буддийский молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дацане на Верхней Берёзовке пройдёт обряд огненного подношения



В столице Бурятии 9 октября состоится большой молебен – огненное подношение божеству Идаму Ямантаке (Ваджрабхарайве) «Жинсриг». Обряд пройдёт в Дуйнхор дугане дацана на Верхней Берёзовке. Молебен начнётся в 13:00.



- Жинсриг является одним из самых действенных обрядов для очищения ошибок, нарушений клятв и предписаний, устранения препятствий, проклятий, порчи, сглаза и всего дурного. Способствует достижению как временных, так и постоянных целей. Также этот обряд помогает устранить препятствия к хорошей учёбе студентам и школьникам, и тем, кто хочет получить знания и мудрость, - пояснили в Буддийской традиционной Сангхе России.



Перед проведением ритуала ламы готовят 9 видов подношений:

- Тростниковые палочки - для достижения могущественного великолепия;

- Топлёное масло – для процветания дел, материального и семейного благополучия; символ порождения могущества;

- Семена кунжута – для очищения кармы от реакций за неблагие дела, совершенные до сегодняшнего дня; символ очищения от скверны тела, речи и ума;

- Колосья проса – для удлинения жизни; символ долголетия;

- Рис – для устранения преград к накоплению благих заслуг;

- Овёс – для достижения богатства, материального благополучия;

- Ячмень – для увеличения духовной силы;

- Горох – для увеличения физической силы, здоровья;

- Пшеница – для устранения разнообразных болезней.



Мирянам можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, даллага. При возможности – жаренную муку цампа. Подношения на хурал надо приносить за 2-3 дня до начала, то есть до 7 октября, чтобы их успели приготовить вовремя, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

