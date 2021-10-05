В Агинском округе лучники разыграли кубок губернатора

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии



В Агинском Бурятском округе прошёл открытый турнир Забайкалья по стрельбе из лука «Кубок губернатора Забайкальского края» по бурятским правилам «hур харбаан».



Команда сельского поселения Зуткулей, набрав 236 очков, стала обладателем кубка. Второе общекомандное место заняли спортсмены посёлка Агинское. На третьем месте – команда села Догой. Норматив «Мастера спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам спорта» выполнили зуткулеец Баир Цыдендоржиев, Шенберг Мункуев из села Цаган-Оль, Бато Людофа из села Южный-Аргалей и представитель села Догой Балданжап Жаргалов.



Как сообщает пресс-служба администрации округа, победителями и призёрами в личном и абсолютном первенстве стали:



Личное первенство среди мужчин



До 50 лет

1. Цыдендоржиев Батор (Зуткулей)– 39

2. Базардашиев Баир (Агинское) – 36

3. Дугаров Булат (Зуткулей) – 36



До 65 лет

1. Мункуев Шенберг (Цаган-Оль) – 38

2. Людофа Бато (Южный Аргалей) – 38

3. Жаргалов Балданжап (Догой) – 38



65 и старше

1. Магаков Цырендоржи (Улан-Удэ) - 33

2. Гармаев Дамдинцырен (Зуткулей) – 31

3. Намсараев Насан (Урда-Ага) – 29



Личное первенство среди женщин



До 50 лет

1. Молонова Арюна (Агинское) – 33

2. Харитонова Надежда (Улан-Удэ) – 33

3. Пунсукова Алёна (Зугалай) – 32



Старше 50 лет

1. Чердонова Дулма (Сахюрта) – 35

2. Цыбенова Бальжима (Догой) – 33

3. Цырендоржиева Соелма (Зуткулей) – 32



Абсолютное первенство среди мужчин

1. Цыдендоржиев Батор (Зуткулей)

2. Цырендоржиев Буянто (Зугалай)

3. Людофа Мункожаргал (Южный Аргалей)

4. Дугаров Аюр (Зуткулей)



Абсолютное первенство среди женщин

1. Харитонова Надежда (Улан-Удэ)

2. Бадмацыренова Надежда (Чита)

3. Дагбаева Намжилма (Догой)

4. Полутова Ханда (Зугалай)



Абсолютное первенство среди ветеранов

1. Магаков Цырендоржи (Улан-Удэ)

2. Егоров Николай (Кижинга)

3. Гармаев Дамдинцырен (Зуткулей)

4. Сулдэ (Улан-Удэ)

