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В Забайкалье пройдут чемпионат и первенство по дуатлон-кроссу

В Забайкалье пройдут чемпионат и первенство по дуатлон-кроссу
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 8 октября

Чемпионат и первенство Забайкальского края по дуатлон-кроссу состоятся 10 октября в Чите. Соревнования начнутся в 12:00 в парковой зоне стадиона СибВО. Дуатлон – это мультиспортивные трёхэтапные гонки, включающие бег, велозаезд и снова бег.

- Дуатлон – это превосходная возможность испытать себя сразу в нескольких дисциплинах. Юноши и девушки 13-14 лет преодолевают маршрут по дистанции 1,5 километра бегом, далее 5 километров едут на велосипеде и заканчивают кроссом 0,8 километров. Все остальные спортсмены, любители и ветераны спорта преодолевают дистанцию 3 километра кроссом, 10 километров на велосипеде и 1,5 километра бегом, – рассказали в федерации триатлона Забайкальского края.

Подтверждение и предварительные заявки об участии в соревнованиях присылать до 8 октября по адресу: zab-triathlon@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
дуатлон-кросс дуатлон кросс велоспорт бег многоборье спорт Забайкальский край Чита

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