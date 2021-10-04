В Бурятии лесники опахивают сёла

Проведение противопожарных мероприятий населённых пунктов, подверженных переходу огня с леса – обязательное требование законодательства Российской Федерации.







Сотрудники Кикинского лесхоза в Прибайкальском районе Бурятии проложили защитные минполосы вблизи сел Турунтаево и Покровка. Минерализованные полосы предотвратят возможные переходы лесного пожара на населённый пункт, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Мы проложили минерализованные полосы новыми бульдозерами. Благодаря мощному двигателю и плугу легко и быстро провели опашку, чтобы обезопасить сёла от весенних лесных пожаров. Также в ближайшее время планируем прочистить прошлогодние противопожарные разрывы и минполосы, - рассказал руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.Следующий пожароопасный сезон специалисты лесного хозяйства ожидают более напряжённым, а значит, владельцам земельных участков, прилегающих к лесам, необходимо заранее позаботиться о безопасности своего жилища.