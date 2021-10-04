В Бурятии лесники опахивают сёла

Следующий пожароопасный сезон специалисты ожидают более напряжённым
Сотрудники Кикинского лесхоза в Прибайкальском районе Бурятии проложили защитные минполосы вблизи сел Турунтаево и Покровка. Минерализованные полосы предотвратят возможные переходы лесного пожара на населённый пункт, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы проложили минерализованные полосы новыми бульдозерами. Благодаря мощному двигателю и плугу легко и быстро провели опашку, чтобы обезопасить сёла от весенних лесных пожаров. Также в ближайшее время планируем прочистить прошлогодние противопожарные разрывы и минполосы, - рассказал руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.
Проведение противопожарных мероприятий населённых пунктов, подверженных переходу огня с леса – обязательное требование законодательства Российской Федерации.
Следующий пожароопасный сезон специалисты лесного хозяйства ожидают более напряжённым, а значит, владельцам земельных участков, прилегающих к лесам, необходимо заранее позаботиться о безопасности своего жилища.
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