Победила команда школы №42
2 октября в столице Бурятии на новом футбольном поле СОШ №18 прошло городское соревнование по футболу среди сборных семейных команд. В соревнованиях приняли участие 11 команд.
По результатам игр победила сборная СОШ №42 школа. Второе место заняла лингвистическая гимназия №3. Третье место досталось СОШ №57.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, целями соревнований ставились пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта детей и родителей, организация активного отдыха отцов и детей, а также вовлечение отцов в воспитательный процесс посредством игры в одной команде.
В Улан-Удэ отцы и дети сыграли в семейный футбол
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