В Улан-Удэ отцы и дети сыграли в семейный футбол

Победила команда школы №42



2 октября в столице Бурятии на новом футбольном поле СОШ №18 прошло городское соревнование по футболу среди сборных семейных команд. В соревнованиях приняли участие 11 команд.



По результатам игр победила сборная СОШ №42 школа. Второе место заняла лингвистическая гимназия №3. Третье место досталось СОШ №57.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, целями соревнований ставились пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта детей и родителей, организация активного отдыха отцов и детей, а также вовлечение отцов в воспитательный процесс посредством игры в одной команде.

