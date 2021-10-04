День рождения именинника отметили в Тулуне
В Иркутской области с 90-летием поздравили Виктора Львовича Распопина. Юбилей получателя социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения отметили в отделении соцобслуживания на дому по Тулуну 29 сентября.
- Пройдя огромный жизненный путь с достоинством, пережив суровые события, юбиляр достиг почётного возраста. Это возраст большой мудрости, которую Виктор Львович накопил за прожитые годы, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В праздничный день имениннику были адресованы тёплые слова с пожеланиями долголетия, здоровья, исполнения всех желаний, бодрости и оптимизма. Юбиляр не только получал поздравления, но и сам напутствовал гостей добрыми словами и советами, рассказывал о своей жизни, благодарил за работу социальных работников.
В Иркутской области юбиляра поздравили с 90-летием
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