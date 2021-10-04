Свидетельства получили 20 человек
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске осуждённым вручили свидетельства о присвоении квалификации по программе профессионального обучения по специальности «Подсобный рабочий».
20 осуждённых получили профессиональное образование в филиале федерального казенного профессионального образовательного учреждения №259.
- По мнению преподавателей профессионального училища, данная профессия является одной из востребованных на рынке труда и поможет осуждённым в дальнейшем трудоустройстве после освобождения, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые выучились на подсобных рабочих
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