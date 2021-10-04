В Бурятии осуждённые выучились на подсобных рабочих

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Свидетельства получили 20 человек



В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске осуждённым вручили свидетельства о присвоении квалификации по программе профессионального обучения по специальности «Подсобный рабочий».



20 осуждённых получили профессиональное образование в филиале федерального казенного профессионального образовательного учреждения №259.



- По мнению преподавателей профессионального училища, данная профессия является одной из востребованных на рынке труда и поможет осуждённым в дальнейшем трудоустройстве после освобождения, - рассказали в УФСИН по Бурятии.









