В учреждениях прошли профилактические мероприятия
Прошла сезонная профилактическая операция «Школа» и в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и обучения подрастающего поколения основам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены инструктажи и собрания среди детей и взрослых.
Для повышения уровня противопожарной защиты общеобразовательных организаций в школах сотрудниками ГУ МЧС России по Бурятии и государственной пожарной службой республики проведено 793 противопожарных инструктажа и бесед с персоналом образовательных организаций.
Прошло 1 062 урока безопасности с охватом 26 416 человек.
Сотрудники управления надзорной деятельности профилактической работы приняли участие в 580 практических отработках эвакуации на случай возникновения пожара, в которых участвовало более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Детям и учителям в Бурятии напомнили о пожарной безопасности
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