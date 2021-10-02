В Иркутской зоогалерее появилась носуха Элька





В Иркутской зоогалерее пополнение – здесь появилась носуха, которую назвали Элькой. Она родилась в Зоосаде и переехала.- Более милое существо сложно придумать, хотя мы точно знаем, что можно. Детишек в этом году на наших руках выросло явно больше нормы и все как один отборные милахи... – признались сотрудники зоопарка.Пока носуха совсем ребёнок, она будет жить в Доме природы под присмотром «нянек» по мелким животным. А как станет взрослеть, переедет в зоопарк рядом с рынком «Фортуна», где её ждёт компания.В природе эти зверьки живут большими группами, в основном состоящими из самок. «Вот и мы будем собирать такую группу, из 4-5 особей, чтобы животным было комфортно», - отметили сотрудники зоопарка.