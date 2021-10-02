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В Иркутской зоогалерее появилась носуха Элька

В Иркутской зоогалерее появилась носуха Элька
Общество, 
Зверёк пока живёт в Доме природы

В Иркутской зоогалерее пополнение – здесь появилась носуха, которую назвали Элькой. Она родилась в Зоосаде и переехала.

- Более милое существо сложно придумать, хотя мы точно знаем, что можно. Детишек в этом году на наших руках выросло явно больше нормы и все как один отборные милахи... – признались сотрудники зоопарка.

Пока носуха совсем ребёнок, она будет жить в Доме природы под присмотром «нянек» по мелким животным. А как станет взрослеть, переедет в зоопарк рядом с рынком «Фортуна», где её ждёт компания.

В природе эти зверьки живут большими группами, в основном состоящими из самок. «Вот и мы будем собирать такую группу, из 4-5 особей, чтобы животным было комфортно», - отметили сотрудники зоопарка.

Иркутск

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Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ.

Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.

Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?  
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