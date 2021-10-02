В Иркутской зоогалерее появилась носуха Элька

Зверёк пока живёт в Доме природы
В Иркутской зоогалерее пополнение – здесь появилась носуха, которую назвали Элькой. Она родилась в Зоосаде и переехала.
- Более милое существо сложно придумать, хотя мы точно знаем, что можно. Детишек в этом году на наших руках выросло явно больше нормы и все как один отборные милахи... – признались сотрудники зоопарка.
Пока носуха совсем ребёнок, она будет жить в Доме природы под присмотром «нянек» по мелким животным. А как станет взрослеть, переедет в зоопарк рядом с рынком «Фортуна», где её ждёт компания.
В природе эти зверьки живут большими группами, в основном состоящими из самок. «Вот и мы будем собирать такую группу, из 4-5 особей, чтобы животным было комфортно», - отметили сотрудники зоопарка.
Зверёк пока живёт в Доме природы
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Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ.
Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.
Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?
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