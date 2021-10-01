Главврач Тункинской больницы поздравил с Днём пожилого человека

Пожилые наставники всегда будут для медиков примером для подражания



Главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов поздравил с Днём пожилого человека, который отмечается сегодня, 1 октября.



В поздравлении говорится:



«Уважаемые жители и гости Тункинского района! Сегодня, в нашей стране отмечается замечательный праздник – Международный день пожилого человека. Этот праздник, на планете отмечается уже с 1991 года и введён резолюцией ООН.



Этот праздник – дань уважения зрелости, мудрости, опыта – всего того, что обретает с опытом и годами человек! В этот день хотелось бы пожелать всего самого наилучшего, успехов, развития, крепкого здоровья!



Этот праздник – ещё одна возможность отблагодарить наших родителей, наставников и учителей, соседей и знакомых, наших ветеранов войны и труда.



Этот праздник объединяет, укрепляет наши традиции преемственности поколений. Наша общая цель – делать всё для того, чтобы все люди чувствовали своё жизненное предназначение, всегда были окружены вниманием и душевным теплом и энергией.



Дорогие друзья!



Вы воспитали не одно поколение достойных детей, внуков, учеников, как в учебных заведениях, так и на работе. Оставайтесь такими же лучезарными, умудренными жизнью людьми и теми к кому всегда можно обратиться, дабы почерпнуть крупицу столь необходимого, жизненного опыта.



Уважаемые наставники! Для всех нас Вы пример для подражания, жизненный ориентир, глядя на который можно понимать, туда ли мы движемся, и стоит ли оставаться на данном пути.



Вы для всех нас источник энергии и душевного тепла.



Пусть Вас окружает тепло, энергия и забота близких людей, будьте здоровы и живите счастливо!»

