В Бурятии дети из дома-интерната поздравили пожилых в соццентре

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки



В Бурятии ребята из дома-интерната «Журавушка» для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии изготовили поздравительные открытки для бабушек и дедушек комплексного центра «Доверие» и «Заиграевского дома-интерната для престарелых и инвалидов».



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, подарки дети сделали в честь международного дня пожилых людей и в рамках проведения первого этапа всероссийской акции «Согревая сердца», проводимой содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны».



- Наши ребята написали добрые слова в День пожилого человека, пожелали здоровья и благополучия. В этот день у всех нас есть замечательная возможность выразить людям старшего поколения любовь и почтение, которые они заслужили трудолюбием, неоценимым жизненным опытом и мудростью. С глубоким уважением поздравляем наших матерей и отцов, бабушек и дедушек! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия! - выразили единое мнение сотрудники «Журавушки».

