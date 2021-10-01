Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки
В Бурятии ребята из дома-интерната «Журавушка» для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии изготовили поздравительные открытки для бабушек и дедушек комплексного центра «Доверие» и «Заиграевского дома-интерната для престарелых и инвалидов».
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, подарки дети сделали в честь международного дня пожилых людей и в рамках проведения первого этапа всероссийской акции «Согревая сердца», проводимой содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны».
- Наши ребята написали добрые слова в День пожилого человека, пожелали здоровья и благополучия. В этот день у всех нас есть замечательная возможность выразить людям старшего поколения любовь и почтение, которые они заслужили трудолюбием, неоценимым жизненным опытом и мудростью. С глубоким уважением поздравляем наших матерей и отцов, бабушек и дедушек! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия! - выразили единое мнение сотрудники «Журавушки».
В Бурятии дети из дома-интерната поздравили пожилых в соццентре
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму
Имениннице пожелали здоровья и долголетия
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
Юниорки соревновались в классическом троеборье
Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки
Синоптики прогнозируют усиление ветра
Новый детский сад будет рассчитан на 280 мест
Новый почётный донор сдал кровь более 40 раз
Отбывающие наказание женщины отправили пожилым людям подарки
За каждого вакцинированного выплатят по 200 рублей к зарплате
Бабушки и дедушки не хотели отпускать певцов в форме
Новый худрук Владимир Рылов рассказал, что у него «чешутся руки работать»
Из-за выросшего уровня воды цеха музея повисли на сваях
Режим ЧС регионального уровня действует месяц