Мероприятия приурочены к юбилею областного центра культуры
1 октября в Иркутской области центр культуры коренных народов Прибайкалья празднует 15-летие. В рамках юбилея в ближайшие месяцы будут организованы праздничные мероприятия.
5 октября в Иркутске проведут традиционный флешмоб «Ёхор на Ангаре» (6+). 15 и 16 октября отметят новый год буряты Прибайкалья «Шэнэ жэл» (0+) в посёлках Жигалово и Качуг.
В ноябре в Иркутске запланировано проведение праздника семьи «Живые традиции», областного этнокультурного фестиваля «Гэсэриада» и областного фестиваля детского творчества «Алтан Туяа».
25-28 ноября в селе Анга Качугского района состоится областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Сияние Севера» (0+) и будет проведена научно-практическая конференция.
Основные мероприятия, посвящённые 15-летию центра культуры коренных народов Прибайкалья, пройдут в первой половине декабря. Тогда будет организованы IV форум бурят Прибайкалья, праздничный вечер и гала-концерт. Об этом сообщает пресс-служба центра.
В Иркутской области проведут фестивали коренных народов
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