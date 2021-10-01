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Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования

Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды

В Усолье-Сибирском завершились X всероссийские многодневные соревнования по велоспорту-шоссе, посвящённые памяти мастера спорта СССР, тренера В.М. Киселёва. В течение трёх дней более 250 сильнейших велогонщиков из 13 городов страны соревновались в индивидуальной гонке, групповой и гонке-критериум в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет. Спортсмены приехали из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Краснокаменска, Тюмени, Читы, Омска, Кемерова, Хабаровска и других городов.

В первый день соревнований в индивидуальной гонке на время спортсмены Иркутской области завоевали четыре золотые, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Во второй день велогонщики вышли на старт групповой гонки на 20, 40 и 60 км. Итог команды региона – семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды. После гонки-критериум копилка команды Иркутской области пополнилась ещё четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Торжественное закрытие всероссийских соревнований памяти мастера спорта СССР, тренера В.М. Киселёва увенчались детскими заездами. В стартах приняли участие маленькие усольчане и гости города от 3 до 6 лет. Каждый участник был награждён медалью финишёра, а победители – дипломами и медалями.

Спортсмены Иркутской области в течение трёх дней завоевали 15 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград, тем самым обеспечив себе лидирующую позицию в командном зачёте всероссийских соревнований. Второе командное места заняли велосипедисты из Читы, на третьем месте – велогонщики из Шелехова.

- Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва – это традиционные соревнования, на которые приезжают ведущие велогонщики России. Соревнования проводятся с 2012 года. С 2014 года имеют статус всероссийских. Данные соревнования являются заключительными в сезоне, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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