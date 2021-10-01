Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования

Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
В Усолье-Сибирском завершились X всероссийские многодневные соревнования по велоспорту-шоссе, посвящённые памяти мастера спорта СССР, тренера В.М. Киселёва. В течение трёх дней более 250 сильнейших велогонщиков из 13 городов страны соревновались в индивидуальной гонке, групповой и гонке-критериум в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет. Спортсмены приехали из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Краснокаменска, Тюмени, Читы, Омска, Кемерова, Хабаровска и других городов.
В первый день соревнований в индивидуальной гонке на время спортсмены Иркутской области завоевали четыре золотые, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Во второй день велогонщики вышли на старт групповой гонки на 20, 40 и 60 км. Итог команды региона – семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды. После гонки-критериум копилка команды Иркутской области пополнилась ещё четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.
Торжественное закрытие всероссийских соревнований памяти мастера спорта СССР, тренера В.М. Киселёва увенчались детскими заездами. В стартах приняли участие маленькие усольчане и гости города от 3 до 6 лет. Каждый участник был награждён медалью финишёра, а победители – дипломами и медалями.
Спортсмены Иркутской области в течение трёх дней завоевали 15 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград, тем самым обеспечив себе лидирующую позицию в командном зачёте всероссийских соревнований. Второе командное места заняли велосипедисты из Читы, на третьем месте – велогонщики из Шелехова.
- Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва – это традиционные соревнования, на которые приезжают ведущие велогонщики России. Соревнования проводятся с 2012 года. С 2014 года имеют статус всероссийских. Данные соревнования являются заключительными в сезоне, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В церемонии приняли участие военные из России и Монголии
Пожилые наставники всегда будут для медиков примером для подражания
Мероприятия приурочены к юбилею областного центра культуры
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму
Имениннице пожелали здоровья и долголетия
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
Юниорки соревновались в классическом троеборье
Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки
Синоптики прогнозируют усиление ветра
Новый детский сад будет рассчитан на 280 мест
Новый почётный донор сдал кровь более 40 раз
Отбывающие наказание женщины отправили пожилым людям подарки
За каждого вакцинированного выплатят по 200 рублей к зарплате
Бабушки и дедушки не хотели отпускать певцов в форме