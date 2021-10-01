Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»



25 сентября в Тверской области на пляже отеля «Конаково Ривер Клаб» прошли ежегодные всероссийские официальные SUP соревнования «Zavidovo SUP challenge». От Бурятии в масштабном SUP-старте с внушительным призовым фондом приняла участие юношеская команда федерации экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» в составе 6 спортсменов.



- 187 участников бросили себе вызов. 3 дистанции: 6, 15 и 30 км. Условия на реке Волга были не из лёгких: ветер, дождь и холод, - сообщает пресс-служба «Байкальского экстрима».



Организаторы мероприятия сделали отдельную группу «Юниоры» на дистанции «Лайт». Благодаря разделению взрослых и юниоров, дети смогли выступить, показать хорошие результаты в своём зачёте и получить заслуженные награды. Трое ребят из Бурятии стали призёрами соревнований: второе и третье место взяли девушки, и серебряная награда у юношей.

