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Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба «Байкальского экстрима»
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»

25 сентября в Тверской области на пляже отеля «Конаково Ривер Клаб» прошли ежегодные всероссийские официальные SUP соревнования «Zavidovo SUP challenge». От Бурятии в масштабном SUP-старте с внушительным призовым фондом приняла участие юношеская команда федерации экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» в составе 6 спортсменов.

- 187 участников бросили себе вызов. 3 дистанции: 6, 15 и 30 км. Условия на реке Волга были не из лёгких: ветер, дождь и холод, - сообщает пресс-служба  «Байкальского экстрима».

Организаторы мероприятия сделали отдельную группу «Юниоры» на дистанции «Лайт». Благодаря разделению взрослых и юниоров, дети смогли выступить, показать хорошие результаты в своём зачёте и получить заслуженные награды. Трое ребят из Бурятии стали призёрами соревнований: второе и третье место взяли девушки, и серебряная награда у юношей.
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