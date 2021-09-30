Вместо них включены 62 новостройки
В Бурятии 64 многоквартирных дома исключены из республиканской программы по капитальному ремонту в виду признания аварийными и подлежащими сносу. Собственники таких помещений освобождаются от оплаты взносов на капремонт с момента признания дома аварийным.
Так, из 64 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 59 находится в Улан-Удэ, 2 – в Кабанском районе и по одному в Кяхтинском, Баргузинском, и Северо-Байкальском районах республики.
Кроме этого, постановлением правительства Бурятии №537 в программу по капремонту включены 62 новостройки, введённые в эксплуатацию. При этом обязанность по уплате взносов на капремонт у жителей таких домов наступит только через 5 лет.
- Рассмотрение вопроса о признании дома аварийным и подлежащими сносу или реконструкции осуществляется комиссией, созданной при органах местного самоуправления, на основании заявления собственника помещения многоквартирного дома, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесённым к их компетенции, либо на основании заключения соответствующей экспертизы. Последующей актуализацией программы занимается министерство строительства Бурятии, - сообщает пресс-служба ведомства.
Новостройки включаются в программу на основании данных, предоставленных муниципальным образованием, на территории которого находится дом.
Напомним, Республиканская программа по капремонту сформирована в 2014 году на основании предложений. предоставленных муниципальными образованиями. Всего в программу с учётом новых изменений включены 4092 многоквартирных дома.
В Бурятии 64 дома исключены из программы по капремонту
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