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В лесах Улан-Удэ вырубают сухостой

В лесах Улан-Удэ вырубают сухостой
Общество, 
Идёт процесс санитарной рубки деревьев

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» работают в улан-удэнских лесах, вырубая сухостой.

Сухостой зачастую становится «домом» для вредителей, которыми также могут питаться птицы. Однако вырубать его необходимо делать, чтобы сохранить здоровые деревья, сообщили представители «Городского лесничества».

- В настоящее время идёт процесс санитарной очистки деревьев. Это процесс удаления аварийных, сухих, больных и повреждённых деревьев, направленный на сохранение здоровых насаждений, - пояснил главный лесничий Алексей Смирнов.

Санитарная обрезка деревьев – это процесс обрезки сухих, погибших и больных грибковыми, раковыми заболеваниями частей дерева.


Лес

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