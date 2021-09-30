Идёт процесс санитарной рубки деревьев
Сотрудники МБУ «Городское лесничество» работают в улан-удэнских лесах, вырубая сухостой.
Сухостой зачастую становится «домом» для вредителей, которыми также могут питаться птицы. Однако вырубать его необходимо делать, чтобы сохранить здоровые деревья, сообщили представители «Городского лесничества».
- В настоящее время идёт процесс санитарной очистки деревьев. Это процесс удаления аварийных, сухих, больных и повреждённых деревьев, направленный на сохранение здоровых насаждений, - пояснил главный лесничий Алексей Смирнов.
Санитарная обрезка деревьев – это процесс обрезки сухих, погибших и больных грибковыми, раковыми заболеваниями частей дерева.
В лесах Улан-Удэ вырубают сухостой
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