Охотиться можно будет на соболя, норку и других пушных зверей
В Бурятии 30 сентября и 1 октября начинается приём заявлений на охоту на рысь, росомаху, ласку, соболя, колонка, белку, горностая, лесного хорька и норку. Заявления можно подать через Госуслуги, МФЦ и лично в Бурприроднадзор.
- Подайте заявку, дождитесь одобрения заявки, оплатите госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира, получите разрешение в Бурприроднадзоре либо по почте, - сообщили в республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
Квоты распределяются в автоматическом режиме сервисом «ВИС охота».
- Подавайте заявление не раньше 9:00, иначе будет выдавать система ошибку. Какой принцип работы системы? Открывает автоматически «ВИС охота» подачу заявлений за 10 рабочих дней до начала сезонов охоты. Резервирует автоматически квоту на добычу, если есть свободные квоты. Выдаст отказ, если свободных квот нет, - пояснили в Бурприроднадзоре.
В Бурятии начался приём заявлений на охоту
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