В Бурятии начнут строить десять школ по концессии

Строительство планируют завершить к концу 2022 года
В Москве состоялось расширенное совещание по вопросу строительства школ в рамках концессионного соглашения. Совещание прошло под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. По итогам, уже в этом году в республике спроектируют 10 школ, к концу 2022 года их строительство должно быть завершено.
В ходе совещания обсудили сроки проектирования, графики производства работ, финансирование объектов. Также рассмотрели и утвердили участки под строительство, основные технико-экономические показатели, вместимость новых школ. Так, мощность школы в 102 микрорайоне Улан-Удэ была увеличена с 400 до 450 мест.
На сегодня уже есть полный перечень, где будут строится школы. Это школы в микрорайонах Забайкальский на 360 мест, 103 квартал на 354 места, 102 квартал на 450 мест, в посёлках Иволгинск (450 мест), Нижняя Иволга (250 мест), Поселье (250мест), Сотниково (250 мест), Сужа (250 мест) Иволгинского района, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района на 450 мест и по улице Жердева в Улан-Удэ на 250 мест.
- Сейчас все юридические вопросы практически решены. Переходим к обсуждению конкретики: сроки и графики строительства, поставка оборудования. До 8 октября должны заключить концессионное соглашение, и в этом году приступить к проектированию и подготовительным работам строительства всех десяти объектов. Строительные работы начнутся в новом строительном сезоне, – отметил Евгений Луковников.
На сегодня уже утверждены технические задания на проектирование, строительство и список основного технологического оборудования для школ.
- Школы будут строится по проектам, включённым в федеральный реестр для повторного использования как экономически эффективные. Проектирование должно быть завершено до конца года. Буквально в ближайшие недели начнутся подготовительные работы на участках: очистка, планировка, ограждение территорий, подготовка площадки под устройство инженерных сетей. С представителями ресурсоснабжающих организаций обсудили вопросы по возможностям техприсоединений строящихся школ, – добавил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.
Строительство школ должно быть завершено к концу 2022 года.
Напомним, в июне этого года глава Бурятии Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Благодаря соглашению в республике стала возможной реализация региональных проектов по строительству школ. Бурятия вошла в число десяти первых пилотных регионов страны, подписавших соглашения с концессионером для строительства учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
В Бурятии начнут строить десять школ по концессии
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