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Предприятие в Бурятии не следило за хранением взрывчатых материалов

Предприятие в Бурятии не следило за хранением взрывчатых материалов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей

Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее эксплуатацию опасного производственного объекта, нарушало закон о промышленной безопасности.

Выявлено, что обществом при проведении погрузочно-разгрузочных операций нарушались правила безопасности при хранении и применении взрывчатых материалов. Предприятием допускалось оставление взрывчатых материалов на производственном участке без надзора и охраны.

Руководству общества внесено представление, в отношении начальника участка буровзрывных работ предприятия возбуждено административное дело за нарушение требований промышленной безопасности к хранению взрывчатых веществ на опасных производственных объектах. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

прокуратура

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