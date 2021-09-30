Предприятие в Бурятии не следило за хранением взрывчатых материалов

Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее эксплуатацию опасного производственного объекта, нарушало закон о промышленной безопасности.



Выявлено, что обществом при проведении погрузочно-разгрузочных операций нарушались правила безопасности при хранении и применении взрывчатых материалов. Предприятием допускалось оставление взрывчатых материалов на производственном участке без надзора и охраны.



Руководству общества внесено представление, в отношении начальника участка буровзрывных работ предприятия возбуждено административное дело за нарушение требований промышленной безопасности к хранению взрывчатых веществ на опасных производственных объектах. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



