Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее эксплуатацию опасного производственного объекта, нарушало закон о промышленной безопасности.
Выявлено, что обществом при проведении погрузочно-разгрузочных операций нарушались правила безопасности при хранении и применении взрывчатых материалов. Предприятием допускалось оставление взрывчатых материалов на производственном участке без надзора и охраны.
Руководству общества внесено представление, в отношении начальника участка буровзрывных работ предприятия возбуждено административное дело за нарушение требований промышленной безопасности к хранению взрывчатых веществ на опасных производственных объектах. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Предприятие в Бурятии не следило за хранением взрывчатых материалов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Люди обратились в прокуратуру
Мужчину несколько раз поймали нетрезвым за рулём
Мероприятие состоится на следующей неделе
Его проведут в посёлке Селенгинск
В районах республики максимальная температура воздуха составит +12
В Бурятии проходит конкурс видеороликов и электронных плакатов
40 высокоточных копий листов уникального памятника представят в Абакане
Площадки по сбору уже установлены на 10 станциях КБЖД
Спустя 30 лет из Улан-Удэ открылся прямой рейс в Омск
В рамках собрания прошло награждение отличившихся семей
Их проведут без участия зрителей
Авторы представят работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»
Тестировать места общественного пользования будут «серебряные» волонтёры
Заложен фундамент центра по изучению руин города Луут