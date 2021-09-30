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В Бурятии пройдут масштабные учения по гражданской обороне

В Бурятии пройдут масштабные учения по гражданской обороне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие состоится на следующей неделе

6 октября Бурятия примет участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В ежегодных крупномасштабных учениях будут задействованы федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти республики, органы местного самоуправления и организации.

В ходе практических действий пройдёт развёртывание сил и средств гражданской обороны на территории республики. По замыслу учений, будут отработаны практические мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации на приёма-раздаточной станции сжижженного газа.

В ходе штабной тренировки также будут развёрнуты посты радиационного и химического наблюдения на предприятиях, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, санитарные пункты, станции обеззараживания одежды, пункты специальной обработки техники, подвижные пункты питания и вещевого снабжения, а также защитные сооружения гражданской обороны, будут проведены смотры готовности внештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований гражданской обороны.

6 октября с 10:40 до 10:43 состоится проверка готовности систем связи и оповещения населения с включением электрических сирен и передачей сигнала «Внимание всем!», а также с 10:43 до 10:44 - замещение сигналов телеканалов (радиоканалов), цифрового вещания (первого мультиплекса), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 
учения МЧС

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