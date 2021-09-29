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В Бурятии озвучили итоги акции «Безопасность детства»

В Бурятии озвучили итоги акции «Безопасность детства»
Общество,  Фото:pexels.com
За лето проверили более 2,6 тысяч объектов

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина озвучила итоги проведения летнего этапа всероссийской акции «Безопасность детства 2021».

Акция проводится четвёртый год подряд. На этот раз в ней участвовали детский омбудсмен, члены районных Советов отцов, члены Детского общественного совет, представители ОНФ «Молодёжка», сотрудники полиции, МЧС, ГИБДД, министерства, муниципалитеты, волонтёры, родительская общественность. Совместно проведена совместная работа по предупреждению и профилактике чрезвычайных происшествий с детьми.

- За летний период в рамках акции было проверено 2 687 объектов – образовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест отдыха и купания, парков и скверов, заброшенных зданий и сооружений. 533 выявленных нарушений были устранены силами участников акции. Летний этап акции завершён, однако мероприятия по обеспечению безопасности детей продолжаются, - написала на своей странице Наталья Ганькина.

Она отметила, что если объект социальной инфраструктуры для детей не отвечает требованиям безопасности, то жители Бурятии могут обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в республике.
дети ГИБДД

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