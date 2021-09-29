За лето проверили более 2,6 тысяч объектов
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина озвучила итоги проведения летнего этапа всероссийской акции «Безопасность детства 2021».
Акция проводится четвёртый год подряд. На этот раз в ней участвовали детский омбудсмен, члены районных Советов отцов, члены Детского общественного совет, представители ОНФ «Молодёжка», сотрудники полиции, МЧС, ГИБДД, министерства, муниципалитеты, волонтёры, родительская общественность. Совместно проведена совместная работа по предупреждению и профилактике чрезвычайных происшествий с детьми.
- За летний период в рамках акции было проверено 2 687 объектов – образовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест отдыха и купания, парков и скверов, заброшенных зданий и сооружений. 533 выявленных нарушений были устранены силами участников акции. Летний этап акции завершён, однако мероприятия по обеспечению безопасности детей продолжаются, - написала на своей странице Наталья Ганькина.
Она отметила, что если объект социальной инфраструктуры для детей не отвечает требованиям безопасности, то жители Бурятии могут обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в республике.
В Бурятии озвучили итоги акции «Безопасность детства»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За лето проверили более 2,6 тысяч объектов
Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек
18-летний парень нанёс мужчине не менее десяти ударов ножом
Всего с начала года составлено 144 протокола, назначены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей
Горожане, жалующиеся на маршрутки, бросили чиновникам челлендж
Разведчики вступили в бой с превосходящими силами «противника»
На смену ветрам ненадолго придёт потепление
Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей
Закон будет действовать до 1 марта 2026 года
За оружие выдают вознаграждение
Общее число случаев COVID-19 движется к 59 000
Съёмки проходили в Чивыркуйском заливе
Дети посадили саженцы ели и берёзы
Ко Дню учителя стартует акция «Лес вместо букета»
Катания будут с соблюдением социальной дистанции