Всего с начала года составлено 144 протокола, назначены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей
С 20 по 24 сентября возбуждено 12 административных дел в отношении граждан, прибывших из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Египта, Израиля, Кубы, Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов.
По результатам рассмотрения дел судами назначены штрафы на общую сумму 142,5 тысяч рублей.
Всего с начала года в отношении прибывших составлено 144 протокола. Судами назначены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей.
Граждане РФ, прибывшие на территорию страны, должны в обязательном порядке в течение трёх дней с момента въезда пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 лабораторное обследование не требуется.
В течении четырёх календарных дней со дня прибытия гражданин обязан разместить сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации на портале госуслуг.
За невыполнение требований нарушителям грозят штрафы от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии прибывших из-за границы жителей оштрафовали на 140 тысяч
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