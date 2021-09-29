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Иркутск принял осенний фестиваль птиц

Иркутск принял осенний фестиваль птиц
Общество,  Фото:научный отдел Байкальского заповедника
На него были приглашены орнитологи из Бурятии

С 25 по 26 сентября в Иркутске состоялось мероприятие, посвящённое птицам. В рамках фестиваля прошли лекции от иркутских и бурятских орнитологов и волонтёров, ярмарка книг и хенд-мейд товаров орнитологической тематики, детские творческие занятия, экскурсии и показ фильма о миграции малого лебедя. В числе приглашённых спикеров были и орнитологи Байкальского заповедника.

С Валентиной Анисимовой, научным сотрудником заповедника, слушатели совершили виртуальную экскурсию на станцию кольцевания птиц «Байкальская», узнали об истории изучения миграций птиц, о том, как птицы определяют куда им лететь и почему они все-таки возвращаются из тёплых стран.

Юрий Анисимов, старший научный сотрудник заповедника, рассказал о том, как птица дубровник из массового вида, гнездившегося от Камчатки до Финляндии и Польши, стала настолько редка, что её внесли в Красные книги разных стран, в том числе и в России.

- В начале 2000-х стало понятно, что численность дубровника на гнездовье стала снижаться, а затем он практически исчез из западной части своего ареала. В 2012 году учёные, общественные организации и правительства разных стран объединили усилия по выявлению причин снижения численности и их устранению. На сегодняшний день, благодаря повсеместному мониторингу, запрету на отлов, плодотворному сотрудничеству разных стран и экологическому просвещению, численность дубровника не только стабилизировалась, но и начала расти, – пояснил Юрий Анисимов.

Второй день фестиваля был «полевым»: с утра прошла прогулка-наблюдение за птицами по Кайской роще с иркутским орнитологом, доктором биологических наук Игорем Фефеловым. В обед состоялась экскурсия по зоопарку на Фортуне в сопровождении орнитолога Вадима Ивушкина. Он рассказал истории своих пернатых подопечных, оставшихся на попечении зоогалереи из-за травм, и ещё больше историй – о тех, кто после реабилитации вернулся в свою среду обитания. В числе выпущенных счастливчиков – сокол, изъятый у браконьеров, которому здесь провели уникальную операцию по трансплантации перьев, чтобы он смог летать.

- Несколько лет я мечтала провести фестиваль птиц в Иркутске. Основная цель «Осеннего фестиваля» – не только рассказать о наших прекрасных пернатых соседях, но и объединить любителей птиц, показать, как нас много! Мне хотелось, чтобы мероприятие было интересно и детям, и взрослым, и тем, кто просто подкармливает птиц на кормушках, и тем, кто изучает их профессионально. Думаю, что нам это удалось! Очень ценно то, какие потрясающие лекторы поучаствовали в фестивале: профессиональные орнитологи из Иркутска и Бурятии, бёрдвотчеры, волонтёры, выхаживающие птиц, экскурсоводы, – заявила организатор фестиваля Ольга Михалева, увлечённый бердвотчер и волонтёр с многолетним стажем.

- Из-за пандемии и ограничений, мероприятие получилось небольшим, но очень душевным. Идей и планов у организаторов намного больше, поэтому теперь с нетерпением будем ждать весну, чтобы поучаствовать в весеннем фестивале птиц! - сообщает научный отдел Байкальского заповедника.
Иркутск фестиваль птицы орнитология бердвотчинг заповедник Байкал

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