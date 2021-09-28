Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу

Желающим выполнить донацию нужно избегать накануне и утром жирной, мясной и молочной пищи



Бурятская республиканская станция переливания крови сообщает, что 2 октября – рабочая суббота.



Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 ч. до 13:00 ч.



- Напоминаем для желающих выполнить донацию, избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи. Отметим, что лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на один месяц и на четыре месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией, - отметили в Службе крови Бурятии.



После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней. После прививки от сезонного гриппа отвод составляет 10 дней.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

