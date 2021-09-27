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В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь

В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Зелёные насаждения появились на улице Кирова, по обе стороны от дороги

Сегодня, 27 сентября, сотрудники «Городского лесничества» преобразили улицу Кирова. Специалисты высадили 600 яблонь в центре города по муниципальной программе «Зелёный город».

- В будущем это сформирует своеобразную живую изгородь, что отгородит пешеходную зону от проезжей части. Продолжаем озеленение. Весной на Набережной высадили тысячу яблонь, продолжили живую изгородь по улице Коммунистическая и т.д., – рассказал Андрей Башинчеев, начальник участка озеленения Советского района г. Улан-Удэ.

Специалисты надеются, что молодые саженцы приживутся и будут радовать жителей и гостей столицы своей красотой.

Кроме того, в этот день прошли посадки по улице Кабанская.

- Всего этой осенью высадят семь тысяч саженцев. Завершить все работы планируют до середины октября. Оценить красоту озеленения городских улиц и общественных пространств улан-удэнцы смогут следующей весной – в сезон цветения деревьев и растений, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ зеленые насаждения озеленение деревья благоустройство

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