Зелёные насаждения появились на улице Кирова, по обе стороны от дороги
Сегодня, 27 сентября, сотрудники «Городского лесничества» преобразили улицу Кирова. Специалисты высадили 600 яблонь в центре города по муниципальной программе «Зелёный город».
- В будущем это сформирует своеобразную живую изгородь, что отгородит пешеходную зону от проезжей части. Продолжаем озеленение. Весной на Набережной высадили тысячу яблонь, продолжили живую изгородь по улице Коммунистическая и т.д., – рассказал Андрей Башинчеев, начальник участка озеленения Советского района г. Улан-Удэ.
Специалисты надеются, что молодые саженцы приживутся и будут радовать жителей и гостей столицы своей красотой.
Кроме того, в этот день прошли посадки по улице Кабанская.
- Всего этой осенью высадят семь тысяч саженцев. Завершить все работы планируют до середины октября. Оценить красоту озеленения городских улиц и общественных пространств улан-удэнцы смогут следующей весной – в сезон цветения деревьев и растений, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также они были удостоены почётных званий и благодарностей
Зелёные насаждения появились на улице Кирова, по обе стороны от дороги
Фильм снимал бурятский режиссёр
В Москве отметили литературно-художественный журнал «Сибирячок»
19 несовершеннолетних получили травмы, 1 ребёнок погиб
Мужчина переводил деньги на «безопасные ячейки»
Работодатели теперь могут делегировать полномочия сотрудникам через Госуслуги
В ход пошли подручные средства
В Бурятии запустят итоговое голосование по названию третьего моста через Уду
Турнир состоялся в Суздале
Ответов по финансированию крупного всероссийского турнира потребовали на сессии Народного Хурала
В ситуацию вмешалась детский омбудсмен Бурятии
Некоторые экспонаты имеют иконки с описанием
Улан-удэнцы приводят «космические» сравнения. ВИДЕО
На российско-монгольском учении «Селенга-2021» устроили состязания по национальным видам спорта