В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Зелёные насаждения появились на улице Кирова, по обе стороны от дороги



Сегодня, 27 сентября, сотрудники «Городского лесничества» преобразили улицу Кирова. Специалисты высадили 600 яблонь в центре города по муниципальной программе «Зелёный город».



- В будущем это сформирует своеобразную живую изгородь, что отгородит пешеходную зону от проезжей части. Продолжаем озеленение. Весной на Набережной высадили тысячу яблонь, продолжили живую изгородь по улице Коммунистическая и т.д., – рассказал Андрей Башинчеев, начальник участка озеленения Советского района г. Улан-Удэ.



Специалисты надеются, что молодые саженцы приживутся и будут радовать жителей и гостей столицы своей красотой.



Кроме того, в этот день прошли посадки по улице Кабанская.



- Всего этой осенью высадят семь тысяч саженцев. Завершить все работы планируют до середины октября. Оценить красоту озеленения городских улиц и общественных пространств улан-удэнцы смогут следующей весной – в сезон цветения деревьев и растений, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

